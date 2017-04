FOTOD: Suurhaigla endised juhid läksid korruptsioonisüüdistusega kohtu ette

Täna algas Harju maakohtus kohtuasi Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) endiste juhi Tõnis Alliku, haigla toitlustusjuhi Anu Vähi ja IT-juhi Marko Kilgi üle.

Riigiprokuratuuri süüdistusega astuvad kohtu ette Allik, Vähi ja Kilk ning juriidilise isikuna toitlustusteenuse pakkuja P. Dussmann Eesti OÜ ja ettevõtte tegevjuht Anella Stimmer.

Ükski süüdistatav oma süüd ei tunnistanud. Alliku kaitsja ütles oma avakõne alguses, et süüdistus ei ole põhjendatud ja ta loodab, et kohtumenetluse lõpuks saab see ka kinnitust. Veel ütles ta, et prokuratuuril pole ühtegi tõendit pistise võtmise kohta.

Süüdistuse kohaselt võttis PERH-i juhatuse endine esimees Allik korduvalt altkäemaksu, mille vastutasuna tagas ta aastate jooksul olla raviasutuse toitlustajaks samas kriminaalasjas süüdistuse saanud osaühingul.