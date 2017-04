FOTOD: Suurhaigla endine juht läks korruptsioonisüüdistusega kohtu ette

Täna algas Harju maakohtus kohtuasi Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) endiste juhi Tõnis Alliku, haigla toitlustusjuhi Anu Vähi ja IT-juhi Marko Kilgi üle.

Riigiprokuratuuri süüdistusega astuvad kohtu ette Allik, Vähi ja Kilk ning juriidilise isikuna toitlustusteenuse pakkuja P. Dussmann Eesti OÜ ja ettevõtte tegevjuht Anella Stimmer.

Ükski süüdistatav oma süüd ei tunnistanud. Alliku kaitsja ütles oma avakõne alguses, et süüdistus ei ole põhjendatud ja ta loodab, et kohtumenetluse lõpuks saab see ka kinnitust. Veel ütles ta, et prokuratuuril pole ühtegi tõendit pistise võtmise kohta.

Alliku ja Kilgi kaitsja lisas, et pistise süüdistuse aluseks olnud reise ei saa käsitleda hüvena, sest need olid pooles ulatuses töönõupidased. Omastamise süüdistus põhinevat arvutusveal. Meeste elukaaslased olid küll reisil kaasas, kuid haigla nende lennupiletite eest ei maksnud ning elukaaslaste peatumine samas hotellitoas - mille eest maksis PERH - ei mõjutanud hotelli arvet. Kelmuse süüdistus on Alliku ja Kilgi kaitsja sõnul abstraktne. "Keegi pole kedagi petnud," ütles kaitsja. Ka teised kaitsjad väitsid, et süüdistused on alusetud.

Alliku ja Kilgi kaitsja ütles Anu Vähi kaitseks: "Ebaõiglus, mis süüdistusaktist välja paistab, on karm." Nimelt olevat Vähi läinud lähetusele asendajana, sest algselt osalema pidanud PERH-i töötaja ei saanud ise osaleda. Vähi kaitsja ütles, et Vähi lähetusel osalemise otsustas Allik. Seega oli see Vähi jaoks tööülesanne ja nii võis ta eeldada, et lähetus on reeglitepärane.

Süüdistuse kohaselt võttis PERH-i juhatuse endine esimees Allik korduvalt altkäemaksu, mille vastutasuna tagas ta aastate jooksul olla raviasutuse toitlustajaks samas kriminaalasjas süüdistuse saanud osaühingul.

Altkäemaksu võtmises süüdistatakse ka PERH-i toitlustusjuhti, kes tegutses toitlustaja leidmise hankel eduka osalemise tagamiseks äriühingu huvidest lähtuvalt.

Lisaks sellele süüdistab prokuratuur PERH-i endist juhti ning IT-juhti kelmuses ja omastamises. Süüdistuse kohaselt käisid süüdistuse saanud isikud PERH-ile infosüsteemide arendustöid teostanud äriühingu kulul ja teadmata lisaks lubatud tööalastele välisreisidele koos pereliikmetega ka erinevatel puhkusereisidel.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo.

Riiklikku süüdistust esindab kohtus juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.