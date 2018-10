FOTOD SÜNDMUSPAIGAST | Nõmme mahajäetud majade juures tungisid noored eakaaslastele kallale

„Ära tule! Ära tule,” hoiatas sõber 14-aastast Margust (nimi muudetud), kes läks pärast huvikooli õhtusel ajal Nõmmele sõpradega kokku saama. „Tema sõbrad said rämedalt peksa,” kirjeldas juhtunut Marguse ema.

Hoiatusest hoolimata läks Margus oma sõprade juurde. Nad olid Hiiul, pisut pubist edasi, kebabiputka lähistel. Seal on jalgrada, ümbruskonnast puude poolt varjatud ja mahajäetud majad. Juhtunuga kursis olev Nõmme koolitöötaja ütles, et noored kogunevad seal puude vahel tihti.

Edasine on segane. Marguse ema rääkis poja jutu põhjal, et kümnepealine jõuk ründas seitset teismelist poissi. Politsei toonitas, et jõukudega tegemist ei ole. Tüli kerkis noorte vahel, kes on üksteisega tuttavad. „Võime öelda, et meile on osaliselt teada inimeste ring, kes vahejuhtumis osalesid ja mis koolis nad käivad,” kommenteeris Põhja prefektuuri Lääne-Harju jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi. „Samuti ei saa selle juhtumi pinnalt teha järeldusi, et Nõmmel oleks noortel või ka teistel linnaelanikel ebaturvaline liikuda,” lisas ta.

Selge on, et kakluses olid kannatanud. „Peksja oli väidetavalt ainult üks poiss, aga ta oli osav,” kirjeldas Marguse ema rusikakangelast. Üks lõi ja teised, kes muidu vaatasid niisama pealt, võtsid kannatanutelt asjad ära. „Kui üks tüüp oli läbi pekstud, siis käskis tal eemal seista ja oodata. Tüüp seisiski,” kirjeldas Marguse ema juhtunut.