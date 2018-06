FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Võrumaal hukkus kahe sõiduauto kokkupõrkes noor mees, kolm inimest sai viga

Võru politsei komissar Tarmo Tammesoo tõdes, et tänahommikuse raske liiklusõnnetuse põhjuseid võib arvatavalt otsida tähelepanematusest, ent lõplikud tegurid selgitatakse siiski kriminaaluurimises. Ta lisas, et peateele väljasõidul tuleb mitu korda hinnata kahelt poolt läheneva sõiduki kiirust ja veenduda, et peateele sõit on ohutu. "Liigseid riske võtta pole mõistlik, sest need kipuvad viima äärmiselt traagiliste tagajärgedeni. Kahtluse korral, et peateele sõiduks jääb napilt aega, tuleks peateele väljasõidust sel hetkel loobuda ning oodata sobivamat võimalust," kirjeldas ta.