FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Viljandis süttis tuntud söögikoht

Tegelaste Tuba põleng Mobiilifoto: Kenno Soo

Täna varahommikul kell 4:28 said päästjad teate, et Viljandis Pikal tänaval on tulekahju. Lahtise leegiga põleb söögikoht Tegelaste Tuba, vahendas Delfile sündmuskohal viibiv kaastöötaja.