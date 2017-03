FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Valga haiglas vigastas hullunud psühhiaatriapatsient 12 inimest

Valga haiglas ründas eile õhtul isolaatoris viibinud hullunud psühhiaatriapatsient töötajaid ja patsiente, rünnakus sai viga 12 inimest.

Eile õhtul kella 22-23 vahel ründas Valga haiglas kolmandal korrusel isolaatoris viibinud patsient haigla töötajaid ja patsiente. Rünnaku tulemusel sai viga 12 inimest, kes said haigla kinnitusel kohe ka abi. Haigla töötajad lubati valve lõppedes koju, täna nad tööl pole.

Juhtunusse sekkus politsei, kes rahustas patsiendi maha. Patsient viidi Tartu ülikooli psühhiaatriakliinikusse.

Haigla juhataja Marek Seeri sõnul oli vigastatute seas ka patsiente, kuid kui palju, ta öelda ei soovinud. „Vigastuste ulatused me selgitame välja. Kõigil, kellel on olnud vaja täiendavaid uuringuid või abi, siis kõikidele me ka seda abi ka võimaldame,” lisas ta.

Peamiselt said kannatanud Seeri sõnul paljakäsi rünnanud patsiendiga rüseledes põrutusi ja marrastusi. Praegu on haiglas olukord rahulik, keegi ohus pole ja haigla jätkab tavapärase tööga. Juhtunuga tegeleb edasi politsei.

Valga haigla tunneb kaasa õnnetuses kannatada saanutele ja nende lähedastele. Haigla juhtkond tänab haigla töötajaid ja politseid, kes oskusliku reageerimisega said olukorra kiiresti kontrolli alla.

Valga haiglas aset leidnud juhtumi asjaolusid uuritakse kriminaalmenetluse raames, teatas Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius.

Eile õhtul Valga haiglas toimunud vahejuhtumi asjus algatab politsei kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad kehalist väärkohtlemist ehk teise isiku löömist ja tervise kahjustamist, kui see on toime pandud korduvalt, ning rünnet politseiametniku vastu.

Loe veel

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Milvi Väina sõnul selgitatakse menetluse käigus ühtlasi välja, kas isik on süüdiv või süüdimatu. „Hetkel on ründaja arstide järelevalve all ning teistele inimestele ta ohtlik ei ole,” lisas Väin.

„Väljakutse saanud politseipatrull oli sündmuskohal mõne minutiga. Olukord oli tõsine, sest mees käitus ettearvamatult ning vigastatute ring suurenes üsna kiirelt lühikese aja vältel,” kirjeldas Lõuna prefektuuri politseikapten Toomas Joakit.

Sündmuskohale reageerinud politseipatrulli eesmärgiks oli agressiivne patsient võimalikult kiiresti ohutuks teha ja vältida ohvrite lisandumist.

„Mees osutas politseinikele kinnipidamisel vastupanu, kuid ta rahunes kiirelt pärast politsei sekkumist ja käeraudade peale panemist,” selgitas politseikapten.

Esialgsetel andmetel said viga tosin inimest, õnneks suuremaid kehavigastusi ei esinenud. Juhtunu üksikasjad selgitatakse edasises menetluses.