FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Tallinnas Ülemiste linnakus leiti trammitee ehitamise käigus tankitõrjemiin

Tallinnas Ülemise linnakus leiti trammitee ehituse käigus tankitõrjemiin.

"Miin leiti Keevise tänav 10 kandis ning hetkel teevad demineerijad kohapeal tööd. Miin on vaja kõigepealt külmunud maapinnast kätte saada," ütles Delfile Põhja päästekeskuse pressiesindaja Annika Koppel.

Demineerijate töö tõttu oli Valukoja tänav osaliselt liikluseks suletud, Keevise tänav oli ehituseks suletud juba varem. Evakueeriti ka seitsme kontorihoone töötajad.

17. jaanuaril kell 13.12 teatati häirekeskusele, et kaevetööde käigus leiti Tallinnas Keevise tänavalt lõhkekeha. Päästeameti Põhja-Eesti pommigrupi demineerijad tegid kindlaks, et leiu näol on tegemist Saksa päritolu miiniga Tellermine 42, mis on tõenäoliselt pärit Teise maailmasõja ajast.

Leiukoha ümber määrati 200 meetri ulatuses ohuala. Enne demineerimistöödega alustamist evakueeriti ümberkaudsetest kontori- ja laohoonetest ning tänavatelt kõik inimesed, samuti suleti liikluseks osa Valukoja tänavast.

Miin leiti kaevetööde ajal kraavist, see oli maasse külmunud ja seetõttu ei olnud võimalik hinnata miini sütiku seisukorda. Päästjate abiga sulatasid demineerijad maapinda miini ümbert veega, selle tulemusena õnnetus miin ohutult kätte saada. "Otsustasime miini sündmuskohal mitte hävitada, sest leiukoha lähedalt möödub gaasitrass, mis miini plahvatamise korral oleks võinud kahjustada saada," selgitas Põhja pommigrupi juht Raido Taalmann. "Peale seda, kui miin oli külmunud pinnasest välja saadud, siis tuvastati, et miin on täiesti transporditav ning viidi hävitamiseks linnast välja," lisas Taalmann.

Sündmus lõpetati ning tavapärane elukorraldus taastati kell 18.50.

Päästeamet paneb inimestele südamele järgmist: "Kui leiate lõhkekeha või seda meenutava eseme, siis ärge viivitage ega püüdke ise kindlaks teha, millega on tegu. Helistage kohe hädaabitelefonile 112 ja demineerijad tegelevad ohtliku esemega edasi."