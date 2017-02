FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Tallinna-Narva maanteel sai kaubiku ja BMW kokkupõrkes viga kaks inimest

Täna pärastlõunal põrkasid Harjumaal Tallinna-Narva maanteel kokku sõiduauto BMW ja Peugeot´ kaubik. Õnnetuse tagajärjel viidi tervisekontrolliks kaks inimest haiglasse.

Politsei sai kella 15.30 ajal teate, et Narva maantee 11. kilomeetril suunaga Maardu poole on kokku põrganud sõiduauto BMW ja kaubik Peugeot Boxer. BMW-s olnud 12-aastane poiss ja Peugeot´ juht viidi tervisekontrolliks haiglasse, täpsustas PPA Põhja prefektuuri pressiesindaja.

Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. On teada, et avariis osalenud autojuhid olid kained.

Õnnetuse tõttu oli liiklus mõnda aega häiritud.