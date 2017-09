FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Tallinna-Narva maanteel juhtus raske avarii: viga sai naine ja tema kaks last

Täna veidi enne kella 21 juhtus avarii Tallinna-Narva maanteel, kus esialgsetel andmetel sai viga kolm inimest.

Põhja prefektuurist kinnitati Delfile, et kella 20.55 paiku põrkas Honda Accord Tallinna-Narva maantee 43. kilomeetril kokku põdraga. Maantee on seal neljarealine ning Narva suunas sõitnud Honda kaldus teelt välja haljasalale ning sealt omakorda maanteele, kus põrkas kokku Tallinna suunas liikunud Toyotaga.

Honda juht viga ei saanud, küll aga Toyotat juhtinud naine ning tema kaks last. Kannatanud viidi haiglasse.

Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Maanteeamet teavitas, et seoses liiklusavariiga on 43. kilomeetril Narva-Tallinna suunal liiklus suletud. Ümbersõit on korraldatud Vana-Narva maantee kaudu.