FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Tallinna lähedal toimus raske liiklusõnnetus, kolm inimest said raskelt viga

Harjumaal Lagedi–Aruküla–Peningi maanteel toimus täna õhtul tõsine avarii, milles sai kannatada kolm inimest.

Politsei pressiesindaja sõnul said nad kella 18.30 paiku teate, et Harjumaal Lagedi-Aruküla-Peningi maanteel Kalesi bussipeatuse juures põrkas kokku kolm sõidukit. Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik ütles Delfile, et kokku põrkasid Audi, Toyota Hilux ja Peugeot. Audit juhtinud isik oli õnnetuse hetkel kriminaalses joobes, ütles Kuik.

Esialgsetel andmetel said kolm inimest kannatada, kõik paraku raskelt, teatas politsei esindaja. Peugeot' juhi seisund on üliraske.

Tee sündmuskohal on suletud, kõigil seal liiklejatel tuleks ümber sõita Aruküla kaudu. Politsei palub liiklejatel olla ettevaatlik, kuna teeolud on keerulised ning teed on libedad.

Pealtnägija sõnul on sündmuskohal suur hulk tuletõrjujaid, politseid ja kiirabitöötajaid. Samuti vedeles piirkonnas ka autorattaid.