FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Saaremaal hukkus autolt löögi saanud 74-aastane jalgrattur

Täna pärastlõunal juhtus Saaremaal raske liiklusõnnetus, milles hukkus jalgrattur.

"Raskest liiklusõnnetusest Saaremaal Kõljala külas Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee 126. kilomeetril sai häirekeskus täna kella 16.30 paiku," ütles PPA pressiesindaja Kerly Virk.

Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Mazda Kuivastust Kuressaare suunas, kui juht sõitis Kõljala külas sirgel teelõigul otsa 74-aastasele jalgratturile. Sõidukiga kokkupõrkest paiskus rattur kraavi, tema vigastused olid paraku surmavad.

"Teeolud ja ilmastikuolud sel hetkel olid head, mistõttu on üksjagu küsimusi, kuidas selline raske õnnetus aset võis leida. Autojuht sõnas politseinikele, et ta lihtsalt ei märganud ratturit. Roolis olnud mehe kainuskontrollil tuvastasime, et 43-aastane autojuht oli alkoholi tarvitanud. Indikaatorvahendiga mõõdetud tulemus kontrollitakse siiski täiendavalt üle ekspertiisis," ütles sündmuskohal töötanud liikluspolitseinik Kalmet Valge.

Ta lisas, et politseil on sama autojuhiga mitmeid varasemaid kokkupuuteid erinevate liiklusrikkumiste, sealhulgas ka joobes juhtimise tõttu. Milline roll oli tänases traagilises avariis autojuhi liikluskäitumisel, selgitatakse edasises uurimises.

"Kahe sõiduvahendi kokkupõrkekoht lubab teha esmaseid järeldusi, et rattur oli õnnetuse juhtudes tõenäoliselt sõidutee keskel. Kas ratturile võis sõiduteed ületades jääda lähenev sõiduk märkamata ning kas ta oli kaine, seda selgitab politsei edasises uurimises," lisas liikluspolitseinik.

Õnnetuse kõik täpsed üksikasjad selgitatakse kriminaalmenetluses.

Tänavu on Eestis juhtunud jalgratturite osalusel 171 liiklusõnnetust, milles on viga saanud 166 ja hukkunud 4 ratturit. Mullu samal ajal juhtus ratturite osalusel 147 avariid, milles sai viga 140 ja hukkus 1 rattur.