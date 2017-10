FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Riigikogu liikme Priit Sibula põlengus kahjustada saanud maja korrastamine on täies hoos: käiku on läinud ka IRLi vanad valimisplakatid

Riigikogu IRLi fraktsiooni aseesimees Priit Sibula maja Sangaste vallas läks neljapäeval põlema. Täna ennelõunal käisid maja juures korrastustööd. Kahjustusi saanud katust on parandatud IRLi valimisplakatidega.

Sibula talu Risttee külas läks päästeameti arvates põlema õues olevast liikumisanduriga lambist. Andurist läks tuli mööda laudist üles ja põletas katuse osaliselt maha. Kustutamisega kaasnevad veekahjustused jõudsid omakorda esimesele korrusele.

Sibul nentis, et teine korrus tuleb täielikult maha võtta. Kui palju esimesest korrusest veekahjustustest päästa õnnestub, pole veel selge. Praegu niiskuseimejad ja puhurid huugavad, aga ilmselt on majas veel mitmel pool vett peidus, mistõttu pole kindel, mida päästa saab.

"Et maja on sellisel kujul kasutuskõlbmatu, see on juba selge. Loodan, et esimene korrus õnnestub säilitada ja palk ära kuivab," ütles Sibul.