FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Raplamaal avariis raskelt viga saanud noormehed on ajateenijad, kes olid väliharjutusel

Möödunud nädalavahetusel Raplamaal auto alla jäänud kaks noormeest on ajateenijad, kes olid parajasti väliharjutusel.

Laupäeval kella 16.30 ajal juhtus Raplamaal Vaimõisa külas Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 59. kilomeetril liiklusõnnetus, kus Pärnu poolt tulnud sõiduauto sõitis otsa kahele teeäärsel haljasalal seisnud noormehele. Auto lahkus sündmuskohalt suunaga Tallinna poole ja esialgsetel andmetel võis tegemist olla halli Audi või BMWga. 20-aastased mehed said viga ja nad toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Täna kinnitas kaitseväe pressiesindaja nooremleitnant Taavi Laasik Delfile, et tegu oli kaitseväelastega. Ta kinnitas, et nad olid väliharjutusel. "Kaitseväe poolt saame öelda, et nad on hetkel ravil. Soovime neile head paranemist."

PPAst kinnitati täna, et liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkunud sõiduautot Audi A6 juhtinud 21-aastane mees pöördus ise politseisse ja peeti pühapäeva õhtul kahtlustatavana kinni. Juhtunu täpsete asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist ettevaatamatusest ja praegu viiakse läbi menetlustoiminguid.

Politsei palub kõigil, kes nägid pealt juhtunud liiklusõnnetust, omavad selle kohta informatsiooni või nägid 21. aprilli õhtupoolikul Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel liikumas halli Audit, anda sellest teada telefonil 514 0277 või aadressil kristel.proos@politsei.ee.