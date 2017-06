FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Ränk avarii Tallinna lähistel: üks inimene hukkus, kaks sai viga

Täna kella 7.37 ajal juhtus Tallinna lähedal Ääsmäe-Haapsalu maanteel avarii, kus hukkus üks inimene.

Põhja prefektuuri pressiesindaja kinnitas Delfile, et õnnetus juhtus maantee 9. kilomeetril. Kokku põrkasid Volvo ja Audi.

Volvo juht hukkus, hetkel pole ta isik tuvastatud. Viga sai ka kaasreisija ning Audi juht. Nad viidi haiglasse, neist üks on raskes seisundis.

Hetkel on liiklus sündmuskohal häiritud. Ümbersõit on korraldatud mööda Riisipere-Vasalemma maanteed, Munalaskme-Laitse maanteed ja Ruila-Laitse maanteed. Teekonna pikenemine on ligikaudu neli kilomeetrit.

Õnnetuse põhjused on selgitamisel.