FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Põles maa-ameti serveriruum, paljud keskkonnaministeeriumi valitsemisala e-teenused ei tööta

Keskkonnavaldkonna infoteenused on maas, kuna põles maa-ameti serveriruum.

"Kogu olukord on täpsustamisel," ütles keskkonnaminister Siim Kiisler valitsuse pressikonverentsil.

"Esiti tuli suitsu ruumist, kus on maa-ameti serveriruum, sellega seotud infosüsteemid. Aga elekter on välja lülitatud ja seetõttu on ka kõik olulised keskkonnaministeeriumi infosüsteemid häiritud. Püüame võimalikult kiiresti ülejäänud teenused korda saada," rääkis Kiisler ja lisas, et põleng võis alguse saada UPS-idest.

Keskkonnaministeeriumi pressiosakonna juhata Tiina Reinart ütles Delfile, et serveriruumist tuli veidi tossu, kuid tõsist põlengut ei olnud. "Tegeleme sellega, et välja selgitada, mis täpsemalt juhtus," sõnas Reinart.

Ta lisas, et keskkkonnaministeeriumi valitsemisala e-teenustest on maas keskkonnaministeeriumi, -ameti, -agentuuri, -inspektsiooni, loodusmuuseumi, keskkonnauuringute keskuse ja maa-ameti veebileht. Samuti on häiritud mitmed teised maa-ameti veebiteenused ning ei tööta ilmateenistuse veebileht ilmateenistus.ee ja emhi.ee.

"Võimalik, et mingeid häireid on kuskil veel," sõnas Reinart.

Ministeeriumi IT-juht Marko Arula ütles Delfile, et esialgse vaatluse põhjal on üsna ilmne, et põleng sai alguse UPS-i akudest. "Täpsemalt ei tea, kas mõni aku plahvatas, aga akuplokk on kurja juur. See läks põlema ja on kõrbenud. Mujal kuumakahjustusi ei ole," kinnitas Arula.