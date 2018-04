FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Põles maa-ameti serveriruum, paljud keskkonnaministeeriumi valitsemisala e-teenused ei tööta

Ministeeriumi IT-juht Marko Arula ütles Delfile, et esialgse vaatluse põhjal on üsna ilmne, et põleng sai alguse UPS-i akudest. "Täpsemalt ei tea, kas mõni aku plahvatas, aga akuplokk on kurja juur. See läks põlema ja on kõrbenud. Mujal kuumakahjustusi ei ole," kinnitas Arula.

Akuploki põleng tekitas omakorda plastosade kärssamist, mistõttu levis üle ruumi suitsu ja tahma.

"Serverid ja muud seadmed pealtnäha kahjustada ei saanud, aga kui ruumis pikemalt olla saab, on võimalik seda kontrollida," lisas Arula.

Põhjus, miks nii suurel hulgal teenuseid maas on, seisneb selles, et kolmel lähestikku oleval serveriruumil on sama jahutussüsteem, mis hetkel ei tööta. "Teises serveriruumis polnud võimalik temperatuuri hoida. Seetõttu ei saa me kahte ülejäänud serveriruumi käigus hoida," selgitas Arula.

Vahepeal olid keskkonnaministeeriumiga seotud infosüsteemid häiritud ka seetõttu, et välja oli lülitatud elekter.

Andmete varundamisega probleeme ei ole.

Uudis on täiendamisel!