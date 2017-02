FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Pärnu maantee politseimajas oli suur tulekahjuõppus

Pärnu maanteel asuvas politsei- ja piirivalve teenindushoones toimus täna suur tulekahjuõppus: kohapeal on päästjad ja kiirabi ning ajutiselt oli suletud Pärnu maantee 139 hoone juures asuv Kohila tänav.

Häirekeskusele tuli kell 13.01 teade, et Pärnu maantee 139 hoone nullkorrusel on suitsu märgatud. Et olukord võimalikult tõetruu paistaks, ei teadnud suurem osa hoones viibinutest, et tegemist on õppusega."

"12-15 minutiga olid inimesed evakueeritud," täpsustas PPA Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik. Õppuse tõttu oli ajutiselt suletud Kohila tänav, kohapeal oli kiirabi ja tuletõrje.

Õppis sai läbi kell 13.52.