FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Õismäe mõrvakorteri naaber: perepoeg helistas oma õele ja teatas, et tappis isa ära

Eile pärastlõunal leidis politsei Õismäe teel asuva kortermaja seitsmenda korruse korterist kahe eaka inimese surnukehad, ühel tuvastati ka vägivallatundemärgid. Esialgsetel andmetel ründas joobes poeg oma eakat isa noaga. Naabri kinnitusel oli tegemist probleemse perekonnaga.

Hukkunud eakate naabri sõnul kuulis ta kella ühe paiku päeval naaberkorterist karjumist, mis katkes äkitselt.

"Perepoeg helistas oma õele ja teatas, et tappis isa ära," rääkis naaber, kelle sõnutsi ei avatud saabunud politseile ust. Politseinikud pääsesid korterisse sündmuskohale jõudnud peretütre abiga umbes kell neli pärastlõunal. Avanenud vaatepilt oli õõvastav.

Ema, isa ja poeg elasid Õismäe teel asuvas korteris juba 40 aastat. Ema oli voodihaige invaliid, kes kodust väljas ei käinud. Isa oli pensionär ja nende poeg töötu.

Naaber rääkis, et tegemist oli probleemse perekonnaga, kes tarbisid alatasa alkoholi, tegid toas suitsu ja elasid räpakalt. "Nendega ei saanud koos liftis olla, sest hais oli meeletu. Ja need prussakad!" ohkas naaber.

Kord olevat korteris isegi väike tulekahju olnud, kuid sellele saadi õigel ajal jaole. voodihaig.mäh

Üheskoos võeti regulaarselt viina, kuid haige pereema jäeti hooletusse. Aeg-ajalt külastas kolmikut tütar, kes hooldas ema ning tõi talle süüa ja muud vajalikku.

Tragöödia Õismäel

Eile leiti Tallinnas Õismäe teel asuva kortermaja korterist 74-aastase mehe ja 73-aastase naise surnukehad. Naisel ei ole tuvastatud väliseid vägivallatundemärke, surnukeha on saadetud lahangule. Mehe osas on uurijad hetkel seisukohal, et tema surm saabus kuriteo toimepanemise tagajärjel.

Loe veel

Praeguseks kogutud andmetel on alust kahtlustada kuriteo toimepanemises naise ja mehe poega, 47-aastast meest, kes peeti kinni sündmuskohal. Esialgsetel andmetel tekkis isa ja poja vahel hetkel teadmata asjaoludel konflikt, mille käigus lõi poeg noaga isa ning mille tagajärjel viimane suri sündmuskohal.

Kahtlustatavana kinnipeetud mees viidi esialgu kainenemisele. Lähiajal kuulatakse ta üle.