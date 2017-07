FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Narva-Jõesuus kadunuks jäänud nelja-aastane tüdruk leiti üles!

Täna kella 14 paiku läks Narva-Jõesuu rannas hotelli Noorus läheduses kaduma nelja-aastane Irina. Õnneks leiti ta paar tundi hiljem üles.

Last otsisid aktiivselt politseinikud ning kadumisest teavitati ka avavalikkust.

Õnneks on laps praeguseks leitud. Teda märkas tänaval üks mööduv meesterahvas. Politsei manitseb, et kui märkate last, kes on üksi ja tundub, et ta võib olla eksinud, andke sellest kindlasti politseile teada.