FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Lasnamäel hukkunud noormehe saatuslikku kukkumist näinud naaber: tal oli tüdrukuga probleeme

Lasnamäel Paasiku tänava kortermaja 7. korruse aknast välja kukkunud noormehe naabri sõnul oli tal tüdrukuga probleeme.

Trepikoja ukseesisel sillutatud alal õnnetuse tunnuseid näha ei ole. Tunnistajaks öisele tragöödiale oli esimesel korrusel elav vanem vene mees, kelle akna all juhtunu aset leidis. Ikka veel juhtunust šokis, selgitas mees, kuidas ta kukkumist nägi. Illustreerib kätega kokkupõrget ja osutab, kuidas kõigest mõni meeter allpool tema akent oli asus kortermaja ees surnukeha. Tunnistaja sõnul elas noormees temaga sama trepikoja 4. korrusel. Täpsemat põhjust ta traagilisele juhtumile ei teadnud pakkuda, kuid oli kuulnud, et hukkunul oli tüdrukuga probleeme. Ta sõnul teadsid nad noormehega teineteist hästi ning said sõbralikult läbi.

Koht, kust noormees alla kukkus, on tüüpiline paneelmaja trepikoda. Igal korrusel asunud kahest aknast on võimalik avada vaid ülemist, mis on kitsas ja paikneb kõrgel. Aknal kõõluda või kogemata üle selle piirete alla kukkuda on võimatu.

Põhja prefektuuri presiesindaja Marie Aava ütles Delfile, et juhtum leidis aset kella kolmveerand 12 paiku eile öösel. Kohale saabus ka kiirabi ja noormees viidi haiglasse, kus ta vigastustesse suri.

Politsei uurib juhtumi täpsemaid asjaolusid.