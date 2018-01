FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Lagedil autoga katusele rullunud mees rammis enne mitut ajutist liiklusmärki

Eile õhtul Tallinna ringteel Lagedil juhtunud liiklusõnnetuse sündmuskohta vaadates jääb mulje, et õnnetusse sattunud autojuht oli võis hiljuti viibida Lätis.

Eile õhtul kell 22.43 teatati liiklusõnnetusest Harjumaal Rae vallas Tallinna ringtee 6. kilomeetril, kus 33-aastase mehe juhitud sõiduauto Mazda 626 kaldus paremale teelt välja, sõitis otsa tee servas asunud ajutistele liiklusmärkidele ning paiskus katusele.

Kiirabi toimetas autojuhi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Esialgsetel andmetel oli juht tarvitanud ka alkoholi.

Liiklusmärgid, millele autojuht otsa sõitis, olid paigaldatud betoonist poolkera-kujulistele alustele, millest üks on paiskunud tee äärde kraavi, teise aluse küljes olnud liiklusmärk on murdunud, kuid alus on jäänud paigale. Kas need olid paigaldatud ikka ohutut sõitmist võimaldaval viisil, pole praeguseks veel selge.

Maanteekraavi pervel lebab ka purunenud tsemendikott, mille sisu on kraavipervel laiali, samuti seisab ühe teeäärt tähistava plastikposti juures Läti firma Cesu õllepurk.