FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Lääne-Virumaal hukkus nelja sõiduki kokkupõrkes üks ja sai viga kuus inimest

Pühapäeva õhtul põrkasid Tallinn-Narva maantee 101. kilomeetril kokku neli sõiduautot, mille tagajärjel hukkus 31-aastane mees ja sai viga veel kuus inimest, nende seas kolm last.

Häirekeskus sai teate raskest liiklusõnnetusest Sõmerul kella 18.05 paiku. Esialgsetel andmetel sõitis Narva suunas liikunud BMW tagant otsa ees liikunud sõiduautole Citroen. Saadud löögist paiskus Citroen vastassuunavööndisse ja põrkas külitsi kokku Tallinna suunas liikunud Opeliga, mis omakorda sõitis sisse kõrvalteel seisnud sõiduautole Škoda.

Liiklusõnnetuse tagajärjel sai Citroenis kõrvalistmel olnud 31-aastane mees sedavõrd raskelt viga, et hukkus kahjuks sündmuskohal. Haiglaravile toimetati Citroeni roolis olnud naine ja kaks kaheaastast last. Kõik neli kasutasid nõuetekohaselt turvavarustust. Lisaks toimetati sündmuskohalt haiglasse veel Opelis kõrval istunud naine, BMWs olnud 6-aastane laps ja kõrval istunud naine.

Ida prefektuuri operatiivjuht Indrek Püvi avaldab kaastunnet hukkunu omastele. „Igaühe kohustus on liikluses tagada nii iseenda kui ka teiste turvalisus. Lisaks sellele, et me ei istu rooli joobeseisundis ja ei talla arutult gaasipedaali on oluline märksõna ka tähelepanelikkus ning keskenduda tuleb vaid ühele – kuidas jõuda turvaliselt sihtkohta. Vaid üks sekund tähelepanematust võib endaga kaasa tuua väga traagilised tagajärjed,“ lisas Püvi.

Juhtunu kohta on alustatud kriminaalmenetlust, mida viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru Ringkonnaprokuratuur.

Maanteeamet teatas ka, et seoses liiklusõnnetusega on piirkonnas liiklus häiritud. Liiklust reguleerib politsei. Ümbersõit on korraldatud Põdruse-Kunda-Pada kaudu (Tallinna-Narva mnt km 93-118).

"Politsei suunab autosid ära, ning sinna ei lasta ühtegi autot. Kunda ristil suunati Omniva kaubaauto ära ja vaalakeskuse ringteel küsiti kuhu poole läheme," kirjeldas sündkuskohal toimuvat üks Delfi lugeja.

Avarii toimumiskoht: