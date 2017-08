FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Kuusiku lennuvälja lähedal kukkus motodeltaplaan alla, hukkus kaks inimest

Rapla vallas Kuusiku lennuvälja lähedal kukkus motodeltaplaan alla, õnnetuses hukkusid mees ja naine.

Häirekeskus sai täna kell 19.27 teate, et Raplamaal Rapla vallas kukkus alla motoriseeritud deltaplaan (motodeltaplaan), milles viibis õnnetuse hetkel kaks inimest. 19.41 jõudis esimene päästemeeskond läbi tiheda metsa sündmuskohale ning kustutas õhusõiduki.

Õnnetuspaik asub maanteest pea kilomeeter eemal metsas ning ligipääs sinna on raskendatud. "Vahepeal on kraavid, kus vesi on rinnuni, läbipääs on keeruline. Päästjad liiguvad sinna ATV-dega," kirjeldas olukorda kohapeal viibinud Delfi fotograaf.

Motodeltaplaan hävis tules täielikult. Õnnetuse tagajärjel hukkusid mõlemad õhusõidukiga lennanud isikud, kinnitas Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja Rain Põllu.

Esialgsetel andmetel süttis õhusõiduk õhus ning kukkus alla, motodeltaplaanis viibisid mees ja naine.

Uudis on täiendamisel.

2011. aastal juhtus motodeltaplaani õnnetus seoses ebaõnnestunud hädamaandumisega, piloot sai kergemaid vigastusi. Vaata 2011. aastal õnnetuses kahjustada saanud deltaplaani siit galeriist:

Kuusiku lennuväli on lennuväli Rapla maakonnas, Raplast paar kilomeetrit Märjamaa poole, Iira külas. Kuusiku lennuväljast on kujunenud üks Eesti suuremaid harrastuslennunduse keskusi, kus tegutseb mitu lennu- ja langevarjuklubi.