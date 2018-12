FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Kuressaares pussitati kahte meest, üks ohver hukkus

Täna varahommikul pidasid politseinikud Kuressaares kinni kaks kohalikku meest, kellest üht kahtlustatakse 52-aastase mehe tapmises ning teist 39-aastase mehe ründamises.

„Sündmused said alguse täna öösel kella kahe paiku, kui kaks joobes meest ründasid Kuresaare kesklinnas puhkenud konfliktide käigus kahte meest. Esialgsetel andmetel liikusid joobes mehed ringi kesklinnas, kui ühe baari ees puhkenud sõnavahetuse käigus ründas 33-aastane mees terava esemega meelelahutusasutuse juures viibinud 39-aastast meest, kes sai viga," kirjeldas Saaremaa politseijaoskonna juht Rianer Antsaar.

Joobes mehed lahkusid sündmuskohalt ning lõhkusid möödaminnes ühe kõrvaltänava baari akna. Sest majast lärmi peale väljunud mehe ja joobnud meeste vahel puhkes sõnavahetus ning konflikti käigus lõi 31-aastane mees noaga teda korrale kutsunud 52-aastast meest, kes sai aga sedavõrd raskelt viga, et suri saadud vigastustesse sündmuskohal. Kurjategijad põgenesid taas sündmuskohalt,“ jätkas Antsaar.

Ta lisas, et politsei kaasas kurjategijate tabamiseks abijõudu ka naabermaakonnast ning alustas koheselt suurendatud jõududega kurjategijate otsimist piirkonnast.

„Meil õnnestus koguda kiirelt infot, kuhu kuriteos kahtlustatavad peale ründeid põgeneda võisid. Ühtlasi olid politseinikele info kogumisel abiks ka kohalikud inimesed, kellelt saadi vahetult sündmuskohtadelt olulist infot meeste ja nende liikumissuundade kohta. Kuriteos kahtlustatava 33-aastase mehe pidasime kinni Tallinna tänaval asuvas tanklas ning 31-aastase mehe tabasime Karl Ojasoo tänaval asuvast korterist,“ kirjeldas jaoskonnajuht ning lisas, et mõlemad mehed on erinevate isikuvastaste süütegude tõttu politseile juba varasemast tuttavad.

Jaoskonna juhi Rainer Antsaare sõnul on tänaöised rasked kuriteod üldiselt rahulikus Kuressaare erandlikud ja mõjutavad mõistetavalt olulisel määral kohalike turvatunnet. „Andsime politseinikena endast parima, et võimalikud kahtlusalused kiirelt välja selgitada ja kinni pidada. Kuigi pereisa elu see tagasi ei too, saame kinnitada, et kahtlustatavad on kinni peetud ja uurimise all,“ ütles Antsaar.

"Öised sündmused rahulikus Kuressaares olid traagilised ja häirivad, kuid kõige olulisem on see, et vägivallatsejad on tabatud ja kinni peetud. Nüüd algab töö selle nimel, et noaga lööjad kohtu ette viia," ütles prokurör Rainer Amur.

Politseijaoskonna juht avaldab kaastunnet hukkunud mehe lähedastele ja soovib haiglaravil viibivale mehele jõudu kiireks paranemiseks.

Kõik täpsemad üksikasjad selgitatakse välja edasises kriminaalmenetluses, mida viib läbi Lääne prefektuur Lääne Ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.