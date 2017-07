FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Kopli tulistaja on siiani vabaduses

Eile Kopli liinidel kahte turvatöötajat tulistanud kurjategijat pole siiani tabatud. Esialgu arvatava kahtlusalusena kinnipeetud mees osutus kuriteoga mitteseotuks ja vabastati.

Juhtunu osas kriminaalmenetlust juhtiv Põhja ringkonnaprokuratuur vahendas pressiesindaja kaudu, et seni viitab kõik sellele, et tulistajaid polnud mitu.

Haavata saanud kaks K Security turvameest, kes raskete vigastustega haiglasse toimetati, on siiani haiglas ja nende seisund on stabiliseerunud. K Security esindajad kõnealust teemat kommenteerida ei taha.

Ööpäev peale tulistamist võis sündmuskohal näha ühte eravärvides politseiautot. Sellega kohale sõitnud politseinikud olid ise majas ja viisid läbi uurimisprotseduure. Lisaks võis läheduses näha palju süstlaid ja pakendeid, kus ilmselt hoitud meditsiinitooteid. Droonifotodelt on näha sündmuspaiga läheduses olev ala, mille politsei eile läbi käis ja asitõendeid otsis.

Eile peale kella 11 sai häirekeskus teate, et Tallinnas Koplis on toimunud tulistamine. K Security turvatöötajad said häire Kopli liinidel asuvasse mahajäetud hoonesse, kus väljakutsele läinud kahte turvatöötajat, 37-aastast meest ja 62-aastast meest, tulistati tulirelvast.