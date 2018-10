FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Kakumäe eramajast leiti kahe lapse gaasimürgituse kahtlusega surnukehad! Gaasileke tuvastati kokku tosinas hoones

Laupäeva õhtul sai häirekeskus teate, et Tallinnas Haabersti linnaosas Kakumäe elamurajoonis leiti eramajast 4- ja 7-aastase lapse surnukehad. Esialgsetel andmetel on tegu gaasilekkega ning laste surma põhjustas gaasimürgitus.

"Kell 18.11 saabunud väljakutsele reageerisid politsei, kiirabi ja päästjad. Kiirabi toimetas samast majast haiglasse tervisekontrolli kaheaastase lapse ning laste vanemad," ütles riigiprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas.

Sama ridaelamu teises pooles oli samuti gaasileke, seal viibinud inimesed õnneks viga ei saanud. Päästjad kontrollisid eile õhtul ja öösel sama gaasitrassiga ühendatud maju veendumaks, et ühegi teise maja elanikud ei ole ohus.

Konkreetne gaasitrass varustas kolme tänavat, kus tuvastati gaasileke kokku 12 majas. Päästjad olid nende elanikega kontakti saanud ja nende majade elanikud viga ei saanud. Kõnealuste tänavate gaasikraanid keerati eile õhtul kinni. Täna hommikul sõnas päästeameti pressiesindaja Delfile, et osasid majasid kontrolliti isegi mitu korda. Gaas jäi kokkuvõttes suletuks sel konkreetsel tänaval, kus asus ka maja, kust laste surnukehad leiti. "Teistel tänavatel lekkeid ei tuvastatud."

"Avaldan kõikide ametkondade nimel sügavat kaastunnet hukkunud laste vanematele ja lähedastele," sõnas Põhja prefektuuri operatiivjuht Valter Pärn laupäeva hilisõhtul. Ta lisas, et gaasilekke põhjuste välja selgitamiseks alustati uurimine, mida viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitse grupp ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Andra Sild lisas, et kõik traagilise sündmuse asjaolud selgitatakse välja uurimises. "Esialgse info pinnalt on alust arvata, et kriminaalmenetlus keskendub eelkõige sellele, kas majja paigaldatud gaasisüsteem ja selle kontroll vastas kõigile nõuetele."

Päästeamet tuletab meelde, et gaasiseadmeid tuleb kontrollida ja hooldada vähemalt kord aastas. Gaasimürgistuse sümptomite esinemisel tuleks avada koheselt uksed ja aknad ning kutsuda kohale vastav tehniline abi lekke asukoha tuvastamiseks. Sümptomite jätkumisel või terviseseisundi halvenemisel tuleks kutsuda kiirabi. Gaasimürgistuse sümptomid on:

- Oksendamine

- Pearinglus

- Peavalu

- Topelt nägemine

- Uimasus