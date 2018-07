FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Kaks meest röövisid Tallinna vanalinna juveelipoodi

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre sõnul on hetkel sündmuskoht Väike-Karja tänaval piiratud, sest käib aktiivne töö tõendite kogumise ning võimalike kahtlusaluste tabamise nimel. „Siinkohal on meile oluline iga infokild. Palume kõikide inimeste kaasabi võimalike kahtlusalaste tabamiseks. Kõik, kes kirjeldusele vastavaid mehi linnas näevad, kel on infot nende liikumissuuna kohta või kes juhtusid sündmust pealt nägema ning saavad anda lisainfot, anda sellest meile koheselt teada,“ sõnas Tambre.

„Mehed võivad liigelda jalgsi, aga ka kasutada liikumiseks ühistransporti või taksoteenust, mistõttu on oluline, et inimesed oma tähelepanekutest meile teada annavad,“ lisas Tambre.