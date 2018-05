FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Kaitseväe keskpolügoonil põles 50 hektarit metsa, kuulda oli plahvatusi

Täna pärastlõunal süttis kaitseväe keskpolügoonil pinnas, mis tekitas piirkonna kohale suure suitsusamba ja pani plahvatama lõhkekehi. Päästeamet kinnitab, et ohtu elanikele ei ole.

Eile kell 13:54 sai häirekeskus teate, et Kuusalu vallas Pala külas kaitseväe keskpolügoonil on tulekahju ja on kuulda plahvatusi, andis päästeameti valvepressiesindaja Mariann Mäeots eile teada.

Piirkonnast tuli häirekeskusele teateid tulekahju kohta väga palju, sest suitsusammas paistis kaugele. Tuli levis kiiresti, põles noorendik ja pinnas, põlengu suits levis ümberkaudsesse piirkonda. Eile õhtuks oli tuli levinud 15 hektarile. Tuleluure tegemisel kasutati päästeameti drooni.

Kustutustöödele on kaasatud õhust kustutamiseks kaitseväe lennuk. Sündmusele on kaasatud ka vabatahtlikud päästjad, Lääne-Virumaa päästemeeskonnad ja kaitseväe tegevväelased päästetehnikaga. Sündmust juhib päästeamet.

Täna hommikuse seisuga on tulest kahjustatud ala suuruseks ca 50 hektarit, kuid praeguseks on tulekahju suuresti likvideeritud. Päästeameti valvepressiesindaja sõnul aktiivset põlemist enam pole, kuid on mõned hõõguvad ja suitsevad tulekolded, mida endiselt kustutatakse. Polügooni territooriumist kahjutuli ei väljunud.

Päästeamet palub elanikel looduses lahtise tulega olla äärmiselt ettevaatlik, sest kogu Eestis valitseb suur tuleoht ning väiksemastki sädemest võib alguse saada tõsiste tagajärgedega põleng.