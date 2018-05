FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Kaitseväe keskpolügoonil põleb pinnas, kuulda on plahvatusi

Täna pärastlõunal süttis kaitseväe keskpolügoonil pinnas, mis tekitas piirkonna kohale suure suitsusamba ja pani plahvatama lõhkekehi. Päästeamet kinnitab, et ohtu elanikele ei ole.

"Täna kell 13:54 sai häirekeskus teate, et Kuusalu vallas Pala külas kaitseväe keskpolügoonil on tulekahju ja on kuulda plahvatusi," teatas päästeameti valvepressiesindaja Mariann Mäeots.

Piirkonnast tuli häirekeskusele teateid tulekahju kohta väga palju, sest suitsusammas paistis kaugele. Tuli levis kiiresti, põleb noorendik ja pinnas, põlengu suits on levinud ümberkaudsesse piirkonda. Põleng on levinud 15 hektarile. Tuleluure tegemisel kasutati päästeameti drooni.

Kustutustöödele on kaasatud õhust kustutamiseks kaitseväe lennuk. Sündmusele on kaasatud ka vabatahtlikud päästjad, Lääne-Virumaa päästemeeskonnad ja kaitseväe tegevväelased päästetehnikaga. Sündmust juhib päästeamet.

Päästetööde juhi Andrus Aasmäe sõnul elanikele ohtu ei ole ja koostöös kaitseväega jätkuvad kustutustööd ka homme.

Kuusalu vallas Pala polügoonil põleb 15ha ulatuses maastik ja metsanoorendik. Päästjad tegelevad tule leviku piiramisega.

— Päästeamet (@paasteamet) May 25, 2018