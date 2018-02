FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Joobes mees vehkis Balti jaama lähedal kasiinos õhkrelvaga

Politsei pidas täna õhtul kinni Tallinnas Balti jaama lähedal asuvas kasiinos õhkrelvaga vehkinud joobes mehe.

"Täna kell 16.56 sai Häirekeskus teate, et Toompuiesteel asuvas kasiinos vehkis vanem mees relvataolise esemega," ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Barbara Lichtfeldt Delfile.

Ärevale teatele reageerinud politseinikud ja kiirreageerijad pidasid mehe kinni sündmuskoha lähedusest 20 minutit peale vahejuhtumit. Kinnipeetud 51-aastane mees toimetati politseijaoskonda ning läbiotsimise käigus leiti tema juurest ōhkrelv.

Esialgsetel andmetel puhkes kasiinos alkoholijoobes 51- ja 36-aastase mehe vahel konflikt. Vahejuhtumis õnneks keegi viga ei saanud ja juhtumi täpsemad asjaolud selgitab välja uurimine.

Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna välijuht Marko Villemson ütles, et meie jaoks oli tegemist väga äreva teatega, kuna me ei tea kunagi, mis relva inimene kaasas kannab ja millised on tema kavatsused. "Reageerisime väljakutsele suurte jõududega ning tänan siinkohal oma kolleege, kiirreageerijaid, kes tabasid kuriteos kahtlustatava mehe kiiresti. Meie jaoks on väga tähtis võimalikult kiiresti kõrvaldada oht ja tagada turvaline keskkond," lausus välijuht.

Kinnipeetud 51-aastase mehe suhtes alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist. Menetlust juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.