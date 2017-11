FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Jõgevamaal sai maanteel sõiduautode kokkupõrkes viga kaks inimest

Lõuna prefektuuri pressiesindaja sõnul juhtus täna enne kella viit Tartu-Jõgeva-Aravete maanteel Painkülas kokkupõrge kahe sõiduauto vahel. Vigastada sai kaks inimest, kellega tegelevad meedikud.

Avarii tõttu on sündmuspaigal praegu üks sõidusuund suletud ja liiklus sündmuskohal on õhtusel tipptunnil oluliselt häiritud. Politseipatrullid on kohapeal liiklust reguleerimas ja rahustamas.

Praegu teadaoleva info kohaselt teatati häirekeskusele Jõgevamaal juhtunud liiklusõnnetusest kümmekond minutit enne kella 17. Avariis põrkasid kokku Volkswagen ja Hyundai.