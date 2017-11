FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Jõgevamaal sai maanteel sõiduautode kokkupõrkes viga kaks inimest

Lõuna prefektuuri pressiesindaja sõnul juhtus täna enne kella viit Tartu-Jõgeva-Aravete maanteel Painkülas kokkupõrge kahe sõiduauto vahel. Vigastada sai kaks inimest, kellega tegelevad meedikud.

Avarii tõttu oli sündmuspaigal tükk aega üks sõidusuund suletud ja liiklus sündmuskohal oli õhtusel tipptunnil oluliselt häiritud. Politseipatrullid on kohapeal liiklust reguleerimas ja rahustamas.

Häirekeskusele teatati Jõgevamaal juhtunud liiklusõnnetusest kümmekond minutit enne kella 17. Avariis põrkasid kokku Volkswagen ja Hyundai.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keiski sõnul juhtus liiklusõnnetus juhtus ajal, mil Tartu suunas liikunud sõiduauto Hyundai juht ei veendunud vasakpöörde sooritamisel manöövri ohutuses ning sõitis ette vastutulevale sõiduautole Volkswagen Passat.

Hyundai roolis oli 68-aastane mees ning autos viibis kaasreisijana ka 67-aastane naine. Volkswagen Passatis oli vaid juht, 36-aastane mees.

Politsei tuvastas, et mõlema auto juhid olid kained. Meedikud viisid avariipaigalt kõik kolm isikut tervisekontrolliks Jõgeva haiglasse. Haiglas tuvastati, et õnnetuses said vigastusi Volkswageni juht ja Hyundais kaasreisijana viibinud naine.

Nende vigastused ei olnud õnneks rasked ning peale esmaabi lubati neil haiglast lahkuda. Hyundai roolis olnud mehel meedikud vigastusi ei tuvastanud.

Sündmuskohal töötanud avariipolitseiniku sõnul oli tee sündmuskohal asfaltkattega, libedust ei olnud. Sõidukitel olid all talverehvid.