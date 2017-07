FOTOD SÜNDMUSKOHALT ja KAART: Tartumaal hukkus rängas avariis kaks keskealist meest

Täna hommikul kella 7.20 paiku juhtus Tartumaal raske liiklusõnnetus, milles hukkusid kaks BMWs sõitnud meest.

Esialgsetel andmetel liikus Jeep Grand Cherokeed juhtinud 69-aastane mees Elva suunas. Talle sõitis Tartu poolt vastu BMWd juhtinud 46-aastane mees. Seni teadmata asjaoludel sattus BMW külglibisemisse ning põrkas kokku vastu tulnud Jeep’iga. BMW sai kokkupõrkes tugeva löögi kõrvalistuja poolsele küljele, mille tagajärjel hukkusid selles autos nii juht kui 46-aastane kõrvalistmel kaasa sõitnud mees. Jeep’i juhtinud mees sai raskemalt viga ning viidi haiglasse.

Õnnetus juhtus Nõo vallas sirgel ja muidu hea nähtavusega teelõigul, kus suurim lubatud kiirus on 90 km/h. Hommikusel ajal võisid mõnevõrra nähtavust piirata pistelised vihmahood, millest sai ühtlasi vihmamärjaks ja libedamaks ka sõidutee. Politsei selgitas sündmuskohal, et mõlema sõiduki rehvid vastasid kehtestatud nõuetele.

Raske avarii üksikasjade selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust, milles selgitatakse muuhulgas ka BMW juhi kainus. Jeep’i juht oli kaine.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk sõnas, et ka suvisel ajal ei tohi liikluses osalemist iseeneslikult võtta. "Auto juhtimine on tegevus, mis nõuab inimese täielikku tähelepanu ning oskust erinevaid ohte adekvaatselt hinnata ja ennetada. See tähendab ennekõike, et juht peab tunnetama hästi oma sõidukit, teadma selle tehnilist seisukorda ning valima lähtuvalt ilma- ja teeoludest sobiva sõidukiiruse. Liigsete riskide võtmine ja enda võimete ülehindamine võib kaasa tuua pöördumatud tagajärjed," nentis ta.

Sel aastal on Eestis liiklusõnnetuses hukkunud 22 inimest, mullu samal ajal 32 inimest..