FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Imaveres sõitis teelt välja põllule liinibuss 14 lapsega

Tallinna-Tartu maanteel Imaveres sõitis täna hommikul teelt välja kraavi liinibuss, milles oli 14 last.

Häirekeskus sai teate õnnetusest Imavere vallas Jalametsa külas täna kell 8.01. Teataja sõnul oli kraavi sõitnud liinibuss. Sündmuskohal selgus, et buss oli kraavis ratastel, ütles Delfile Lääne päästekeskuse pressiesindaja.

Õnnetuse hetkel oli bussis 14 last ning bussijuht. Päästjad tegelesid kiirabi saabumiseni lastega, kes pandi sooja päästeautosse. Vigastusteta lapsed jätkasid teed kooli asendusbussiga, osa neist viisid vanemad autoga koju. Üks laps kurtis peale õnnetust seljavalu üle ja kiirabi toimetas ta Paide haiglasse täiendavasse kontrolli. Teised lapsed esialgsetel andmetel viga ei saanud. Teatele reageerinud kiirabi, pääste ja politsei töötajad võtsid lapsed oma sõidukitesse sooja, kuni asendusbussi saabumiseni.

Bussijuhi sõnul juhtus õnnetus seetõttu, et ta hakkas sõidu ajal ühe lapse mahakukkunud nukku üles võtma. Juht kontrollis eelnevalt, et tee on vaba ning küünitas seejärel nuku järele, kuid rool pöördus ja buss hakkas kraavi libisema. Juht jõudis õnneks rooli järsema nurga alla tõmmata ja sõitis otse põllule, vastasel juhul oleks sõiduk kraavi külili kukkunud.

Bussis olid Imavere kooli ja lasteaeda teel olnud lapsed, lasteaialastel olid turvavööd korralikult kinnitatud ja nemad viga ei saanud, kuid osadel koolilastel olid turvarihmad lahti.

Paide politseijaoskonna juhi Margus Toomsalu sõnul oli tegemist õnneliku õnnetusega, kuid tagajärjed oleks võinud olla märksa raskemad. „Me teame, et selles bussis olid turvavööd kinnitatud lasteaias käivatel lastel. Koolinoored bussijuhi sõnul turvavöid kinnitada ei taha. Head lapsevanaemad ja õpetajad, palun rääkige noortega see teema veelkord läbi ja tuletage meelde, et turvavöö kasutamine bussis on oluline ja see tuleks alati teha.“

Põllule sõitnud buss suuri kahjustusi ei saanud.