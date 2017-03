FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Haljala lähistel hukkus veoki ja sõiduauto kokkupõrkes kaks inimest

Täna õhtul kella seitsme paiku juhtus raske liiklusõnnetus Tallinna-Narva maanteel Haljala ristmikust umbes kilomeeter Tallinna poole.

Politsei pressiesindaja Viktoria Korpan ütles Delfile, et teade liiklusõnnetusest Tallinna-Narva maantee 86. kilomeetril saabus täna kell 18.51.

"Esialgsetel andmetel hukkus veoauto ja sõiduauto kokkupõrkes kaks inimest. Hetkel toimuvad sündmuskohal päästetööd, täiendavat infot anname esimesel võimalusel," ütles Korpan.

Politsei reguleerib liiklust. Narva poolt tulijatele on ümbersõit korraldatud läbi Haljala. Maanteeinfokeskus palub võimalusel kasutada alternatiivseid marsruute.

Sündmuskohal viibiva Delfi fotograafi sõnul on juhtus avarii Tallinna-Narva maantee nö pudelikaelas, osas, kus neljarealisest teest on saanud kaherealine. Avariisse sattunud sõiduautost on sisuliselt alles vaid tükid. Veoautojuht pääses suuremate vigastusteta.