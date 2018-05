FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Aravetel lasti õhku Meie poe seinas paiknenud sularahaautomaat

Öösel kella 2 paiku lasti õhku Järvamaal Aravetel Meie kaupluses asunud sularahaautomaat õhku. Pätid kasutasid lõhkeainet, et euromaat seina seest lahti saada, tõenäoliselt viidi masin seejärel sõidukisse ja põgeneti.

Keskuses asuva hoone esine oli pärast röövi suuremaid ja väiksemaid tükke täis, mitu aknaklaasi oli puruks ning maas vedeles väikestes kupüürides ka umbes paarsada eurot sularaha, teatas Delfi fotograaf kohapealt.

Kohas, kus enne oli sularahaautomaat, oli nüüd vaid tühi auk.

Ühe kohaliku elaniku sõnul kuulis ta tugevat plahvatust, pärast seda hakkas tööle signalisatsioon. Esimesena jõudsid sündmuskohale Aravete päästekomando päästjad. Meeste sõnul ei põlenud midagi, näha polnud isegi tossu.

Sündmuskohale kiirustasid veel ka politseinikud, pommigrupi töötajad koos koeraga ning kriminalistid.

Tegemist oli Swedbankile kuuluva sularahaautomaadiga. Kui suur summa varaste saagiks langes, ei osanud keegi sündmuskohal öelda. Kui kiiresti pätid tegutsesid, mitmekesi nad sündmuskohal olid ja millise masinaga lahkuti, on samuti esialgu veel teadmata.

Esialgseid järeldusi võib teha aga sellest, et pärast plahvatust said päästjad väljakutse ning meestel on väljasõiduks aega kuni üks minut, sündmuskohale jõudmine võttis aega umbes 2-3 minutit. Selle aja jooksul olid pätid koos sularahaautomaadiga juba lahkunud.