FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Aravetel lasti õhku Meie poe seinas paiknenud sularahaautomaat

Järva vallavanem Rait Pihelgas kirjutas sotsiaalmeedias, et kunas rünnaku ohvriks langenud majas asuvad ärid ja teenindusettevõtted taas tööd alustavad, pole selge.

"Seoses pangaautomaadi rööviga Aravetel kestab tänase päeva jooksul politsei uurimine ning seejärel selgitatakse välja kahjud Meie poes, postkontoris ja lillepoes. Kaua kahjude likvideerimine aega võtab on vara öelda, kuid teame, et kauplused soovivad võimalikult kiiresti taastada normaalse elurütmi," kirjutas ta.

"Suhtlesin täna hommikul Swedbanki-ga, et säilitada vahepealsel perioodil sularaha kättesaadavuse võimalus Aravetel. Swedbank andis tagasiside, et tänase päeva jooksul hinnatakse kahjud ning lähtuvalt sellest selgub aeg, millal paigaldatakse uus pangaautomaat Aravetele. Ei ole vaja karta, et automaati ei tule! Omniva andis tagasisidet, et kirjakandjad kannavad täna välja kirjad ja perioodika. Ajakirjandus võib viibida 1-2 päeva. Neljapäeva osas on hetkel veel kanne lahtine ning selgub tänase päeva jooksul."

Kui keegi omab rohkem infot või nägi midagi antud juhtumi osas, siis palun kontakteeruge politseiga telefonil 5024586, Heiki Reest.