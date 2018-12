FOTOD SÜNDMUKOHALT | Gonsiori tänaval sai ratast käekõrval lükanud jalakäija ülekäigurajal autolt löögi

"Täna õhtupoolikul kella 17.30 paiku juhtus Tallinnas Gonsiori tänaval liiklusõnnetus, kus esialgsetel andmetel ratast käe kõrval lükanud jalakäija sai reguleeritud ülekäigurada ületades sai löögi sõiduautolt Peugeot," ütles PPA pressesindaja Ragne Keisk ütles Delfile.

Jalakäija sai õnnetuses viga ning meedikud viisid ta täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse. Teadaolevalt ei ole jalakäija vigastused eluohtlikud.

Sündmuskohal töötanud politseinike sõnul oli autojuht kaine ning omab juhtimisõigust. Õnnetuse täpsemad üksikasjad on selgitamisel.

Politsei tuletab meelde, et ülekäigurajal tuleb nii autojuhtidel kui ka kergliiklejatel olla alati väga tähelepanelik. Sõidukijuhtidel tuleb ülekäigurajale lähenedes olla eriliselt valvas ning sealjuures arvestada kõikvõimalike segavate tegurite ja ootamatustega. Samuti peavad jalakäijad alati veenduma selles, et autojuht on teeületajat märganud ning annab talle teed. Kahjuks võib ka väga lühiajaline tähalepanematus või kõrvaliste asjadega tegelemine väga kurvalt lõppeda.