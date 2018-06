FOTOD | Savisaare protsessi kohtuistungid lükati määramata ajaks edasi. Prokuratuur vaidlustab Edgar Savisaare liiga haigeks tunnistanud otsuse

Täna ja homme pidi Savisaare protsess jätkuma tunnistajate ülekuulamisega, kuid juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus esitas taotluse kohtuistungid määramata ajaks edasi lükata, sest prokuratuur on otsustanud kohtumääruse, mis tunnistas Savisaare kohtupidamiseks liiga haigeks, vaidlustada.

Kohus otsustas eile, et Edgar Savisaar pole võimeline kohtuprotsessil osalema. Sellega on lõppenud kohtumõistmine tema enda, aga mitte ta tegude üle.

Evestus ütles, et pärast kolleegidega nõupidamist ja kohtupraktikaga tutvumist, otsustas prokuratuur Savisaare kohtukõlbmatuks tunnistanud kohtumäärusele kaebuse esitada, mistõttu taotleb ta kohtult kohtuistungite määramata ajaks edasilükkamist.

"Kuigi kohus on teinud määruse ja märkinud, et kohtumäärus vaidlustamisele ei kuulu, siis juriidilises maailmas on erinevaid seisukohti ja prokuratuur esitab kaebuse Harju maakohtu määrusele," ütles Evestus.

Ta tõi ühe põhjusena välja ka asjaolu, et selge pole Savisaare staatus, kui temalt soovitakse mingisuguseid selgitusi.

Evestuse ettepanekuga istungid edasi lükata nõustusid kõik kaitsjad, mistõttu nõustus kohtunik taotlusega ilma pikemat nõu pidamata.