FOTOD | Sarivägistaja sai uue süüdistuse, seekord 10-aastase lapse pilastamises

49-aastane Veiko Männik on oma elu jooksul kohtu ees aru andnud viis korda, ka vangis on ta mitmel korral oma karistust kandnud. Tema teod on sageli olnud piisavalt võikad, et kohus on neid pidanud ohvrite kaitseks arutama kinniste uste taga. Viimasel kahel korral karistati teda näiteks vägistamiste eest, ohvri vabaduse võtmise eest ja avalikus kohas relvaga vehkimise eest. Ajal, mil ta parajasti vangis pole olnud, on mees huvitaval kombel töötanud näiteks kristliku paranduskodu juhatajana.

Nüüd süüdistab prokuratuur Männikut abikaasa korduvas kehalises väärkohtlemises ning suguliste tegude toimepanemises tuttava naise 10-aastase tütre suhtes.

Süüdistuses heidab prokuratuur mehele ette kaht juhtumit möödunud aasta märtsis, kui Veiko on lapse kodus viibides tüdrukut tema tahte vastaselt suguelundite piirkonnast katsunud, teda lakkunud ja suudelnud.

Samuti heidab prokuratuur mehele ette abikaasa korduvat kehalist väärkohtlemist. Süüdistuse järgi on mees löönud abikaasat korduvalt käte ja jalgadega, põhjustades naisele valu ning verevalumeid ja turseid kätel ja näol.

„Meieni jõudis info mõlema väärkohtlemise kohta tänu kõrvalseisjatele. Abi vajavat naist märkasid tema töökaaslased ja last kooli sotsiaaltöötaja. Uurimise käigus said kahtlused paraku kinnitust ja jõudsid süüdistuseni. Kui nemad ei oleks sekkunud, poleks miski takistanud sama käitumismustri jätkamist,“ ütles prokurör Gardi Anderson.