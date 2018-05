FOTOD | Salasigarette vedanud leedukat karistati aastase tingimisi vangistuse ja riigist välja saatmisega

Aprilli viimastel päevadel kontrollisid maksu- ja tolliameti (MTA) uurimisosakonna töötajad Ikla-Pärnu maanteel veokit, mille kaubaruumist avastati 3 180 000 salasigaretti.

MTA uurimisosakonna Lääne talituse juhi Peeter Paisuotsa sõnul mõistis Pärnu maakohus kriminaalmenetluse tulemusena Leedu kodanikule karistuseks ühe aasta tingimisi vangistust ja riigist välja saatmise koos sissesõidukeeluga kuni viieks aastaks.

„Eesti on piiride avamisest alates olnud oluliseks transiitmaaks peamiselt lõunast põhja ning idast läände liikuvale salakaubandusele ning me arvestame sellega. Tolliametnike head oskused ja kogemused ning tasemel riskianalüüs nii piiridel kui ka sisemaal võimaldavad MTA-l olukorda kontrollida. Heaks näiteks on üks juhtum veebruarist, kus ameti inspektorid avastasid Paldiski Põhjasadamas laevale suunduvalt veokilt aknaraamidesse peidetuna ligi 4,5 miljonit salasigaretti,“ ütles Paisuots. „Oleme väga hästi kursis naaberriikides toimuvaga, näeme mis salakaubanduses laiemas pildis toimub ning reageerime muutuvale olukorrale operatiivselt,“ lisas ta.