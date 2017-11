FOTOD | Saksamaal kinni peetud Eesti mehe auto tagaistmel vedeles 170 000 eurot sularaha

Saksamaal vahele jäänud 46-aastasele Eesti mehele võib kalliks maksma minna valeandmete esitamine sealsetele võimudele, hooletu ümberkäimine suure hulga sularahaga ja narkootikumide omamine, teatab Põhja-Saksa ringhääling NDR.

Mehel oli nimelt kaasas 170 000 eurot sularaha, mida märkasid kontrolli käigus Helmstedti lähedal Lappwaldi puhkeplatsil tolliametnikud. Raha vedeles sealjuures paberkottidega auto tagaistmel.

Foto: Zoll

Mees ei suutnud raha päritolu ja kasutusotstarbe kohta mingit selget vastust anda. Ametnike küsimuste peale takerdus ta vasturääkivustesse summa suuruse ja reisi eesmärgi kohta.

Esimese küsimuse peale ütles mees, et tal on kaasas 2400 eurot sularaha. Kui talle pisteti nina alla tagaistmel olnud paberraha täis paberkotid, ütles ta, et seal on 40 000 eurot, mis on mõeldud Belgias auto ostmiseks. Et ka see oli ilmselt vale, näitas mehe navigatsiooniseade, kus sihtpunktiks oli märgitud Amsterdam.

Tollitöötajad laiendasid selle peale oma kontrolli. Lõpuks leidsid nad 170 095 eurot. Lisaks sellele said nad kätte 16,5 grammi narkootilist ainet.

Foto: Zoll

Eestlase üle alustati kriminaalmenetlust. 170 000 eurost on ta ilma, sest toll konfiskeeris selle. Nimelt peab igaüks, kes liigub Euroopa Liidus ringi enam kui 10 000 euro suuruse rahasummaga, suutma selle kohta tollile andmeid anda.

Uurimise võttis üle Hannoveri tollijuurdlusamet. Kui kahtlus kriminaalses taustas kinnitust leiab, läheb raha täielikult Saksa riigile, teatas Braunschweigi peatolliamet.