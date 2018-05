FOTOD | Saaremaal sai 14-aastane laps löögi sõiduautolt

Täna hommikul kella 7.36 ajal sai Häirekeskus teate liiklusõnnetusest Nasva alevikus Sõrve maanteel, kus sõiduautolt sai löögi 14-aastane tüdruk. Tüdruk toimetati raskete vigastustega haiglasse.

Sündmuskohal kogutud tõendid viitavad esialgselt sellele, et laps ületas teed ülekäigurajal, kui talle sõitis otsa sõiduauto Škoda, mida juhtis 56-aastane mees. Autolt löögi saanud tüdruk toimetati raskete vigastustega Kuressaare haiglasse. Sõiduautot juhtinud mees viga ei saanud, ta oli kaine ja omas vastava mootorsõiduki kategooria juhtimisõigust.

Õnnetus juhtus asulasisesel hea nähtavusega sirgel teelõigul, kus lubatud maksimaalne sõidukiirus on 50 km/h.

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk ütles, et ülekäigurajal tuleb nii autojuhtidel kui ka jalakäijatel olla alati väga tähelepanelik. „Autojuhtidel tuleb ülekäigurajale lähenedes olla eriliselt valvas ning sealjuures arvestada kõikvõimalike segavate teguritega, näiteks ka vastu paistva päikesega. Samuti peavad jalakäijad alati veenduma selles, et autojuht on aru saanud jalakäija poolt tee ületamisest. Kahjuks võib ka väga lühiajaline tähalepanematus või kõrvaliste asjadega tegelemine väga kurvalt lõppeda,“ lisas Sikk.

Kõik sündmuse täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.