FOTOD: Roolijoodik sõitis Tallinna kesklinnas peaaegu kortermaja uksest sisse

Narva maanteel, kohe pärast Jõe ja Pronksi tänava ristmikku, toimus veider õnnetus. Vanemapoolne auto sõitis teelt välja ning otse vastu maja ust. Politsei sõnul oli auto juhi näol tegu alkoholijoobes inimesega, kelle suhtes algatati väärteomenetlus.

Politsei pressiesindaja sõnul said nad väljakutse kell 11:45 ning kohapeal selgus, et 28-aastase mehe poolt juhitud BMW oli sõitnud teelt välja vastu maja. Järgnenud toimingute käigus selgus, et mees oli alkoholijoobes. Ta oli äsja ületanud eelpool mainitud ristmiku, kuid siis kaotas mingil põhjusel auto üle kontrolli ja sõitis sisse maja uksele.