FOTOD | RMK Kullenga taimlast varastati ligi 6000 euro väärtuses haruldasi männiistikuid

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Lääne-Virumaal asuvas Kullenga taimlas avastati eelmisel nädalal 94 männiistiku vargus. Nende haruldasemate taimede vargusega tekitati rahalist kahju 5640 eurot.

„Kahju on nii suur seetõttu, et tegu pole tavaliste seemnest kasvatatud männitaimedega, vaid pookistikute, plusspuude kloonidega, millega on nähtud palju vaeva. Juba ainuüksi plusspuude, oma liigi eriti väärtuslike esindajate leidmine ning neilt seemnete võtmine on aeganõudev tegevus ning hiljem nõuavad pookimine ja kasvatamine omajagu tööd,” selgitas RMK eile oma Facebooki-lehel.

Varastatud männiistikud on RMK sõnul äratuntavad pookimiskoha järgi. „Metsast selliseid männitaimi ei leia,” toonitas RMK.

Kui kellelegi pakutakse erilisi männiistikuid müüa või teab nende taimede asukohta, palutakse sellest teavitada RMK Kullenga taimlat telefonil 5780 9100 või lauri.saapar@rmk.ee.