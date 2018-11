FOTOD | Raplamaal põrkasid kokku sõiduauto ning buss. Üks inimene sai viga

Mõlemad masinad paiskusid teelt välja. Sõiduautot juhtinud naine sai vigastada ja ta viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, bussis oli õnnetuse hetkel lisaks juhile veel seitse reisijat, nemad pääsesid ehmatusega.

Pärast kokkupõrget telliti inimestele uus buss, mis viis nad sihtkohta.

Mõlemad sõidukid said niivõrd tugevaid kahjustusi, et edasi ei olnud võimalik nendega enam sõita, sündmuskohale kutsuti treilerautod.

Politsei tuletab juhtidele meelde, et suvised sõiduvõtted tuleks unustada ja arvestada, et teed on libedad. Kellel on veel rehvid vahetamata, tuleks needki kiiremas korras lamell- või naastrehvide vastu vahetada.