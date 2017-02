Raplamaal Kehtna vallas Põllu külas põles täna talumaja maani maha.

Päästeametile tuli teade tulekahjust kell 16.49. Tulekahju on kontrolli all, nii katus kui vahelagi on läbi põlenud. Inimesed viga ei saanud.

Delfi fotoreporteri sõnul elas majas üksik vanem naine. "Tädil polegi nüüd kuskil elada. Ütles, et täna saab sauna ööbida. Maja küljes oli ka laut, sealt vist sai tuli alguse," sõnas reporter.