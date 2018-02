Kell 21.25 said päästjad kutse Raplamaale Palasi külla, kus läks põlema puidust elumaja. Juba esimeses teates öeldi, et hoone on lausleegis.

Päästjate saabudes tõsteti kohe väljasõidu aste teiselt kolmanda peale, sest hoone oli suur ja tuli oli juba praktiliselt kogu maja enda võimusesse võtnud. Keegi vigastada selles põlengus ei saanud, küll on aga hoone juba praegu praktiliselt hävinenud. Leegid on katusest väljas ja põleb kogu sisemus.