FOTOD: Raplamaal langes tuleroaks elumaja

Öösel kell 1.10 anti häirekeskusele teade tulekahjust Raplamaal Kehtna vallas Lellapere külas.

Kui esialgu öeldi, et põleb kõrvalhoone, siis juba mõni hetk pärast päästjate väljasõitu täpsustati, et leekides on hoopiski elumaja.

Päästjate saabudes põles hoone lahtise leegiga, majas olnud vanem mees oli sealt omal jõul välja saanud.

Kuigi kohe alustati leekide kustutamist, oli põleng väga intensiivne ja mõni hetk hiljem kukkus elumaja katus juba sisse.

Päästjatel õnnestus väikest kõrvalhoonete kaitsta ja ära hoiti ka elumajaga kokku ehitatud garaaži hävimine. Maja muutus aga elamiskõlbmatuks.

Esialgsetel andmetel ärkas hoones olnud mees eterniidi praksumise peale ülesse ning õue vaatama minnes, avastas ta põlengu. Rohkem inimesi majas ei olnud.

Sündmuskohal töötasid Rapla, Järvakandi ja Märjamaa päästjad, lisaks ka vabatahtlikud.