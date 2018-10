FOTOD | Raplamaal hukkus sõidukilt löögi saanud 65-aastane naine

Täna õhtul juhtus Rapla vallas liiklusõnnetus, kus sõiduteel kõndinud 65-aastane naine sai löögi mööduvalt sõiduautolt ning hukkus.

Raske õnnetus juhtus õhtul kella 19.30 ajal Rapla vallas Raela külas Rapla-Järvakandi-Kergu maantee 5. kilomeetril. Esialgsetel andmetel sõitis Volkswagen Polo juhtinud 60-aastane naine Raplast Kergu suunas, kui märkas sõiduteel liikumas jalakäijat.

Paraku ei õnnestunud autojuhil jalakäijale otsasõitu vältida ning toimus kokkupõrge, milles sai teel liikunud jalakäija sedavõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal. Politsei selgitas, et autojuht oli kaine ning omab juhtimisõigust. Esmane sündmuskoha vaatlus annab aluse arvata, et hukkunud naine helkurit ei kandnud ning tema täpne terviseseisund ilmneb kohtuarstlikul lahangul.

Rapla politsei välijuht Anti Šapkin kirjeldas, et õnnetus juhtus pimedal ajal sirgel teelõigul, kus puudub aga eraldi tänavavalgustus, mis teeb pimedal ajal sõidutee läheduses või suisa teel liikuvate jalakäijate märkamise kordi raskemaks. „Kuna jalakäija on sellistes olukordades alati nõrgem osapool, tuleb tal ohu välistamiseks teha enamat, kui loota teel liikudes vaid kaasliiklejatele, juhusele ja õnnele. Selles osas ei saa ülehinnata ka pimedal ajal asulavälisel teel liikumisel ettevaatlikkust, veel vähem helkuri või muu valgusallikaga iseenda nähtavaks tegemist teistele liiklejatele,“ rõhutas ta. „Mis asjaoludel aga naine sõiduteele ning traagilisi tagajärgi toonud õnnetusse sattus, seda selgitame edasise uurimise käigus,“ lisas välijuht.